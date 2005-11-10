Il Barcellona può sorridere per le condizioni di Rodri. Il centrocampista spagnolo, 30 anni, si è fermato durante la gara contro l'Aston Villa, uscendo all'intervallo per un problema al bicipite femorale della coscia destra, e da allora ha saltato le ultime due partite, con l'Atletico Madrid e il Villarreal. Ora, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il recupero procede nel migliore dei modi e il suo ritorno è vicino: l'obiettivo è averlo a disposizione per la trasferta di domenica con il Deportivo La Coruña, valida per la 14ª giornata di Liga.

Risposta positiva ai trattamenti

Il quotidiano catalano, che cita una fonte interna allo staff medico blaugrana, spiega che il giocatore ha risposto in modo eccellente al programma di cure e ha ricominciato gradualmente a ritrovare il ritmo fisico senza complicazioni. Un quadro che ha spinto lo staff tecnico a valutare l'ipotesi di concedergli qualche minuto proprio contro il Deportivo. La decisione definitiva, però, arriverà solo dopo i prossimi allenamenti: il club vuole evitare rischi inutili e permettere a Rodri di presentarsi nelle migliori condizioni possibili al successivo impegno di alto livello.

Il piano di Flick

Per Hansi Flick il piano di recupero dell'ex Manchester City prevede due step: la convocazione e qualche minuto a La Coruña, poi eventualmente la titolarità contro l'Atletico Madrid del 2 dicembre.

Out in Champions

Rodri non sarà invece a disposizione per la gara di mercoledì in Champions League, in Azerbaigian, contro il Sabah. Out anche Lamine Yamal, tenuto a riposo per un lieve problema alla caviglia e non partito per Baku.