Dopo la trasferta europea in Azerbaigian, il Barcellona è tornato ad allenarsi in vista della sfida di campionato in programma domenica contro il Deportivo La Coruña. La notizia più importante per Hansi Flick riguarda Rodri, che ha svolto parte della seduta insieme al resto del gruppo. L'obiettivo dello staff tecnico è inserire il centrocampista nell'elenco dei convocati per la trasferta del Riazor e concedergli qualche minuto, in modo da averlo a disposizione per il successivo impegno contro l'Atletico Madrid.

Barcellona, Balde in forte dubbio per il Deportivo

Non arrivano invece novità positive sul fronte Andreas Christensen, che non ha preso parte alla seduta e dovrà attendere ancora prima di tornare a disposizione. Assente anche Marc Bernal, mentre resta da monitorare la situazione di Alejandro Balde. Il terzino sinistro, sostituito durante la sfida di Champions League contro il Sabah, ha svolto un programma di lavoro individualizzato senza allenarsi con i compagni. La sua presenza nella partita di domenica rimane in forte dubbio.