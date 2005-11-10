C'è una strana coincidenza che riguarda i vincitori del Pallone d'Oro negli ultimi anni. Il premio che celebra il miglior calciatore del pianeta sembra quasi trasformarsi in una trappola subito dopo (o appena prima) la consacrazione. L'ultimo a essere coinvolto è Harry Kane, fermato da un grave infortunio alla caviglia proprio poche settimane dopo aver coronato la sua carriera con il riconoscimento più prestigioso. Il centravanti del Bayern resterà fuori per almeno tre mesi dopo la lesione al legamento sindesmotico della caviglia sinistra.

Benzema, il Mondiale sfumato dopo il trionfo

Il precedente più clamoroso porta il nome di Karim Benzema. Nel 2022 il francese aveva conquistato il Pallone d'Oro dopo una stagione straordinaria con il Real Madrid, trascinato dalla vittoria in Champions League. Poche settimane dopo, però, il sogno del Mondiale in Qatar è svanito: un problema alla coscia rimediato in allenamento lo costrinse a lasciare il ritiro della Francia alla vigilia del torneo. Non è stato soltanto un infortunio, ma una delle grandi occasioni mancate della sua carriera.

Rodri e Dembélé, due casi diversi

La storia si è ripetuta con Rodri. Dopo aver conquistato il Pallone d'Oro grazie alla stagione da protagonista con Manchester City e Spagna, il centrocampista ha dovuto affrontare un lungo stop per un grave problema al ginocchio, che lo ha costretto a saltare praticamente tutta la stagione 2024/25. Un colpo durissimo per il giocatore simbolo dell'equilibrio della squadra all'epoca allenata da Guardiola.

Anche Ousmane Dembélé, vincitore del premio nel 2025 dopo la straordinaria annata con il Paris Saint-Germain, ha vissuto una fase complicata dal punto di vista fisico, fermandosi per diverse partite a causa di problemi muscolari. Ora tocca a Kane aggiungersi a una lista sempre più curiosa. Ovviamente non esiste alcun legame tra il trofeo e gli infortuni, ma la coincidenza resta suggestiva: negli ultimi anni il Pallone d'Oro ha spesso rappresentato il punto più alto di una carriera... proprio prima di un periodo difficile.