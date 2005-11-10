Repubblica Ceca, Denia: "Gordon un fuoriclasse. Per me è allo stesso livello di Yamal"
Simone Lorini
Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Inghilterra, il commissario tecnico della Repubblica Ceca, Santi Denia, ha speso parole d'elogio straordinarie per il talento e lo stato di forma di Anthony Gordon, arrivando a paragonarlo al compagno di squadra al Barcellona Lamine Yamal. "Gordon? Che giocatore! Che fuoriclasse, mamma mia. È allo stesso livello di... non so, stavo per dire Lamine. Giovane, sfacciato, formidabile nell'uno contro uno e rapidissimo. Che straordinario lavoro ha fatto il calcio inglese nel far crescere giocatori con queste caratteristiche", ha dichiarato Denia.
"Guardate, ogni Paese ha la sua identità, bisogna rispettarla e farla propria. Non si può neanche cambiare da un giorno all'altro; il successo non arriva subito, è un percorso. È inevitabile commisurare errori, ma bisogna avere ben chiara la meta. In quindici anni con le selezioni giovanili siamo cresciuti, ci siamo evoluti e adattati. Guardare cosa fanno le altre federazioni non significa copiare, ma imparare".
Gordon sta attraversando un momento di forma strepitoso in questa sosta per le nazionali, avendo collezionato tre gol e un assist in tre partite di Nations League.