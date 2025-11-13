L'avventura in Qatar di Santi Denia ai titoli di coda: ad un passo l'esonero dal Al Shahaniya

L'avventura di Santi Denia nel calcio qatariota è ai titoli di coda. L'allenatore spagnolo dell'Al Shahania non è riuscito a risollevare il club e, secondo quanto riportato dalla stampa qatariota, la squadra di Doha sarebbe ad un passo dal separarsi da Denia.

L'allenatore spagnolo è arrivato in Qatar la scorsa estate e il suo bilancio è stato insoddisfacente. La recente sconfitta dell'Al Shahania SC per 1-5 contro l'Al Rayyan nel campionato qatariota è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Delle tredici partite da lui gestite, ha ottenuto solo tre vittorie, oltre a due pareggi e otto sconfitte.

Denia è entrato a far parte del club qatariota dopo una brillante esperienza nelle giovanili spagnole. Il suo più grande successo è stata la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Ha anche vinto il Campionato Europeo Under 17 nel 2017 e il Campionato Under 19 nel 2019.