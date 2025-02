Ufficiale Ricordate Vinagre? L'ex Verona comprato dal Legia Varsavia: "Sto benissimo qui"

vedi letture

Il Legia Varsavia ha ufficializzato il trasferimento definitivo di Ruben Vinagre grazie all'opzione presente nell'accordo prestabilito con lo Sporting Lisbona: il terzino sinistro classe '99 ha firmato un contratto fino a giugno 2028. A 25 anni, dopo vari prestiti a Everton, Hull City ed Hellas Verona, Vinagre sceglie di mettere radici in Polonia.

Il comunicato ufficiale

"Il Legia Varsavia ha esercitato l'opzione per l'acquisto definitivo di Ruben Vinagre dallo Sporting CP. Uno dei migliori giocatori della PKO Bank Polski Ekstraklasa nella stagione autunnale ha firmato un contratto con il club valido fino a giugno 2028. Il 25enne Ruben Vinagre è arrivato alla Legia nel luglio dell'anno scorso. Fino ad oggi ha giocato in 28 partite, in cui ha registrato 9 assist, il numero più alto nella squadra. Vinagre è anche il giocatore che effettua più cross nella PKO Bank Polski Ekstraklasa e ha la migliore percentuale di successo nei dribbling.

Il commento di Vinagre dopo l'ingaggio definitivo al Legia Varsavia: "Sono molto felice, perché mi sento benissimo da quando sono arrivato al Legia. La dirigenza è sicura delle mie capacità e di ciò che ho mostrato finora. Voglio dare ancora di più al Legia, questo è solo l'inizio. Adoro la pressione. Penso che sia per questo che mi trovo così bene qui, tra i tifosi, la dirigenza e i dipendenti. Lottiamo per tutto e io farò tutto il possibile per aiutare i miei compagni di squadra e l'intero club a raggiungere i nostri obiettivi".