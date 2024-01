Ufficiale Salvatore Sirigu riparte dalla Turchia. La colonia italiana del Karagumruk si allarga

Salvatore Sirigu riparte dalla Turchia. Il portiere italiano non ha trovato spazio al Nizza, relegato al ruolo di secondo portiere. In scadenza di contratto a giugno, l’estremo difensore ex di Torino, Genoa e Fiorentina ha quindi deciso di cambiare casacca: il classe 1987 si è trasferito al Fatih Karamguruk e raggiunge diversi connazionali che militano nella squadra.

Gli italiani

Oltre ai difensori Davide Biraschi e Federico Ceccherini, nella formazione di Shota Arveladze ci sono anche i centrocampisti Flavio Paoletti e Andrea Bertolacci e l'attaccante Kevin Lasagna. Cresce ancora la colonia italiana nella formazione di Super Lig. "Diamo il benvenuto a Sirigu, che in precedenza ha giocato con successo per Paris Saint-Germain, Siviglia, Napoli, Fiorentina, Osasuna, Genoa, Torino e Palermo, oltre che nella Nazionale italiana".