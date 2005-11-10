La panchina di Pierre Sage comincia a traballare seriamente. Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Lione in Europa League, il Crystal Palace incassa un durissimo 5-0 sul campo del Brighton nella settima giornata di Premier League, un risultato che rischia di compromettere ulteriormente la posizione del tecnico francese. I londinesi sono stati travolti sin dai primi minuti di gioco, incassando tre reti nei primi dieci minuti. Un avvio disastroso che, secondo i dati Opta, ha un precedente rarissimo nella storia della Premier League: soltanto altre nove squadre erano riuscite a subire almeno tre gol così rapidamente in una partita.

L'incubo del Palace si è aperto con l'autorete di Canvot al 4', seguita tre minuti più tardi da uno straordinario gol di Diego Gomez, autore di un pallonetto da circa 51 metri destinato a essere una delle reti più spettacolari della Premier 2026/27. Pochi istanti dopo è arrivato anche il tris firmato da Ayari, che ha di fatto chiuso la sfida dopo appena dieci minuti.

Nella ripresa il Brighton ha completato l'opera con le reti di Kostoulas e Hinshelwood, certificando una pesantissima sconfitta per un Crystal Palace praticamente mai in partita. Per Sage è il secondo k.o. consecutivo in pochi giorni e il quarto nelle prime sette giornate di campionato. La squadra è scivolata al 13° posto della classifica; una situazione che alimenta inevitabilmente i dubbi sul futuro dell'ex allenatore del Lens: secondo i bookmaker britannici, infatti, Sage figura già tra i tecnici maggiormente a rischio esonero in Premier League, occupando il quarto posto della cosiddetta "sack race", alle spalle di Robert De Zerbi, Alvaro Arbeloa e Michael Carrick.