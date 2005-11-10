Il Crystal Palace ha già scelto il successore di Sage: tutto su Frank, con due alternative

Il Crystal Palace ha deciso di cambiare guida tecnica. Il club londinese ha ufficializzato l'esonero di Pierre Sage dopo appena 16 partite, mettendo fine all'esperienza dell'allenatore francese in seguito alla sconfitta per 3-1 contro il Liverpool. Un risultato che ha fatto precipitare la squadra all'ultimo posto della classifica di Premier League, convincendo la dirigenza a intervenire immediatamente per provare a invertire la rotta.

Crystal Palace, trattativa avanzata con Thomas Frank

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il principale candidato alla successione è Thomas Frank, già in trattativa avanzata con la società inglese. Il tecnico danese è senza squadra dallo scorso febbraio, quando si è conclusa la sua esperienza al Tottenham, ed era già stato contattato dal Palace durante l'estate. Dopo gli ottimi risultati ottenuti alla guida del Brentford, Frank sarebbe disponibile ad accettare una nuova sfida in Premier League.

Obiettivo Coventry: le alternative sono Dyche e Pereira

La dirigenza vuole accelerare i tempi per avere il nuovo allenatore a disposizione già in vista della trasferta di sabato contro il Coventry. Frank resta la prima scelta, ma il Crystal Palace mantiene aperte anche altre piste. Tra i profili valutati figurano Sean Dyche e Vítor Pereira, entrambi con precedenti esperienze sulla panchina del Nottingham Forest. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per la scelta del successore di Sage.