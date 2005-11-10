Crystal Palace, esonerato Pierre Sage dopo poco più di 3 mesi. Si avvicina il ritorno al Lens?

Arrivato al Crystal Palace quest'estate dopo una stagione storica alla guida del Lens, Pierre Sage è finito per essere esonerato dal club inglese alla sua prima avventura in Premier League. Una media scadente di 1,13 punti dopo 16 partite, l'ultimo posto in classifica con 7 punti in 11 partite di campionato, soprattutto a distanza di sei mesi dal trionfo in Conference League ai danni del Rayo Vallecano e allora con Oliver Glasner in panchina.

Dove andrà?

A giudicare dalle indiscrezioni ricorrenti in Francia in queste ultime ore, tutto lascia credere che il tecnico francese farà ritorno in Ligue 1 per riabbracciare proprio il Lens che invece ha esonerato Cahuzac dopo la sconfitta per 2-1 con il Marsiglia in Ligue 1 e soprattutto la figuraccia epocale in Champions League (9-1) con il Como. Per i tifosi "Sang et Or" sarebbe una notizia grandiosa: con Sage la cavalcata nella massima serie francese della scorsa stagione è diventata realtà, così come il secondo posto alle spalle del solo PSG campione di Francia.

Il comunicato ufficiale

"Il Crystal Palace Football Club può confermare che Pierre Sage ha lasciato il suo ruolo di Allenatore. Anche tre membri dello staff tecnico di Pierre – Jamal Alioui, Damien Della Santa e Sandy Guichard – hanno lasciato il club. Il club desidera mettere agli atti i propri ringraziamenti a Pierre e al suo staff per i loro sforzi durante il periodo trascorso a South London, e augura loro il meglio per il futuro. Un aggiornamento sul processo di nomina di un nuovo Allenatore sarà fornito a tempo debito".