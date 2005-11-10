I numeri terribili di Pierre Sage nei 78 giorni al Crystal Palace, da ultimo posto ed esonero

L'avventura inglese di Pierre Sage sulla panchina del Crystal Palace si è interrotta dopo appena 78 giorni. Il club di Premier League ha ufficializzato l'esonero del tecnico francese quattro giorni dopo la sconfitta casalinga per 1-3 contro il Liverpool, il che ha condannato le Eagles all'ultimo posto della massima serie inglese con un bilancio pesantissimo: 7 sconfitte in 10 giornate e appena 7 punti totali. Approdato in Inghilterra in estate dopo l'esperienza fruttuosa al Lens, il 47enne non è mai riuscito a invertire la rotta dopo quel ko (2-0) con l'Everton.

Brutto record

Sebbene la sua permanenza risulti meno breve rispetto ad altri esoneri lampo della storia recente del calcio inglese, i numeri condannano Sage a un primato storico negativo tra gli allenatori francesi. Secondo i dati Opta, escludendo i gestori ad interim come Abdoulay Konko al Genoa e Willy Sagnol al Bayern Monaco, Sage è infatti il tecnico transalpino ad aver resistito per il minor numero di partite di Premier League (10) alla guida di una squadra nei quattro principali campionati europei.

Definitivo

Il calendario gli ha consentito di superare di appena ventiquattro ore l'esperienza di Jacques Santini al Tottenham nel 2004, durata 77 giorni tra la prima e l'ultima gara ma con 11 partite dirette, 3 successi conquistati e un undicesimo posto in classifica. Sage chiude il suo breve mandato al Palace con una percentuale di successi del 20%: un dato in linea con quello registrato da Alain Perrin al Portsmouth nel 2005 e leggermente superiore al 18% di Luis Fernandez al Betis Siviglia (2007) e al 10% di Remi Garde all'Aston Villa nella stagione 2015-2016, quando anche quest'ultimo fu costretto ad abbandonare la panchina con la squadra relegata sul fondo della graduatoria.