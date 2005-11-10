Da una panchina all'altra in una sosta: esonerato dal Crystal Palace, Sage ha l'accordo col Lens

Il Lens è vicino a riabbracciare Pierre Sage. Dopo settimane complicatissime, culminate con il clamoroso 1-9 subito contro il Como in Champions League e la successiva sconfitta per 2-1 contro il Marsiglia, la società francese ha individuato nell'ex allenatore del Crystal Palace il profilo ideale per rilanciare la squadra. Fallite le esperienze di Dino Toppmöller e dell'interim di Yannick Cahuzac, la dirigenza ha deciso di puntare sul ritorno del tecnico che aveva guidato il Lens al secondo posto in Ligue 1 e alla conquista della Coppa di Francia.

Lens, accordo verbale con Sage: il tecnico accetta di ridursi lo stipendio

Secondo quanto riferisce Foot Mercato, il direttore sportivo Jean-Louis Leca e Benjamin Parrot hanno raggiunto un'intesa verbale con Sage, ottenendo anche il via libera del presidente Joseph Oughourlian. Il quarantasettenne avrebbe accettato condizioni economiche inferiori rispetto a quelle proposte dal Lens prima del suo trasferimento in Premier League. Decisiva la volontà di tornare in un ambiente conosciuto, nonostante le tensioni provocate dal precedente addio. L'esonero dal Crystal Palace, ufficializzato giovedì, ha inoltre eliminato gli ostacoli contrattuali.

Il Lens vuole chiudere entro il weekend: obiettivo Tolosa

La società francese punta a definire gli ultimi dettagli entro la fine del fine settimana, così da permettere al nuovo allenatore di preparare la sfida contro il Tolosa del 20 novembre. Restano sullo sfondo le alternative Didier Digard e Habib Beye, ma la priorità è ormai Sage. Il ritorno appare sempre più vicino, anche se manca ancora l'accordo definitivo.