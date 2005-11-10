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Shakhtar Donetsk, attento all'Inter: nerazzurri senza sconfitte negli ultimi sette precedenti

Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 13:56Calcio estero
18.10.2026 13:56Calcio estero
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L'Inter cerca i primi punti in Champions contro lo Shakhtar: sette precedenti senza sconfitte e cinque partite consecutive senza subire gol contro club ucraini.
FotoTUTTOmercatoWEB

L'Inter si prepara ad affrontare lo Shakhtar Donetsk nella terza giornata della Champions League 2026/27 con l'obiettivo di conquistare i primi punti nella competizione. La formazione ucraina arriva alla sfida con quattro punti in classifica e senza aver ancora conosciuto la sconfitta, ma i precedenti sorridono alla squadra nerazzurra.

Inter imbattuta nei sette confronti

Come evidenziano le statistiche, l'Inter non ha mai perso nei sette incontri disputati contro lo Shakhtar Donetsk: il bilancio è di tre vittorie e quattro pareggi. Un dato accompagnato da una particolare solidità difensiva, con un solo gol subito e ben sei partite concluse senza incassare reti. Anche le sfide più recenti confermano le difficoltà incontrate dagli ucraini contro i nerazzurri. Tre delle quattro partite disputate nella fase a gironi nelle stagioni 2020/21 e 2021/22 sono infatti terminate sullo 0-0.

L'ultimo successo nerazzurro nel 2021

L'ultima vittoria dell'Inter contro lo Shakhtar risale alla quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/22, quando i nerazzurri si imposero per 2-0 a Milano. Il dato positivo si estende anche agli altri avversari provenienti dall'Ucraina: l'Inter è imbattuta in tutti i 13 confronti disputati contro club di quel Paese, con sette vittorie e sei pareggi. Inoltre, non subisce gol nelle ultime cinque partite contro squadre ucraine, tutte affrontate proprio contro lo Shakhtar. La squadra nerazzurra potrà quindi affidarsi anche alla tradizione per cercare di sbloccare la propria classifica europea.

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