Shakhtar, Turan sfida l'Inter: "Sono forti, ma proveremo a sorprenderli"

Arda Turan guarda alla sfida contro l'Inter in Champions League con rispetto, ma senza alcuna intenzione di rinunciare all'identità dello Shakhtar Donetsk. Dopo la vittoria contro il Kolos Kovalivka, l'allenatore ha parlato del prossimo impegno europeo, sottolineando il valore della formazione nerazzurra e la necessità di preparare la partita con attenzione.

Turan teme le sorprese dell'Inter

Il tecnico turco ha spiegato che la squadra inizierà ad analizzare nel dettaglio gli avversari soltanto dopo aver archiviato l'impegno in campionato. "Innanzitutto, se proviamo a sorprendere l'Inter, temo che saranno loro a sorprenderci in modo molto spiacevole. Naturalmente, terremo conto dei punti di forza e di debolezza del nostro prossimo avversario", ha dichiarato Turan. L'allenatore ha poi aggiunto che, fino al termine della partita contro il Kolos, tutta l'attenzione dello Shakhtar era concentrata esclusivamente su quell'incontro. Adesso, invece, inizierà la preparazione specifica per la Champions League: "Solo allora saremo in grado di capire più chiaramente come e dove possiamo sfruttare i punti deboli e i punti di forza del nostro avversario".

"Vogliamo rimanere fedeli alla nostra filosofia"

Turan non ha nascosto la propria considerazione per l'Inter, descrivendola come una delle realtà più importanti del panorama calcistico europeo. "L'Inter è una delle squadre più forti del calcio europeo, un avversario di livello e portata incredibili, e ne siamo consapevoli", ha affermato il tecnico dello Shakhtar. Il rispetto per i nerazzurri, tuttavia, non cambierà l'approccio della formazione ucraina. Turan vuole una squadra capace di esprimere il proprio calcio anche contro avversari di alto livello: "Vogliamo rimanere fedeli alla nostra filosofia, non arretrare e non smettere di essere lo Shakhtar".