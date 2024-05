Ufficiale Siviglia, addio a Lamela. Il trequartista argentino non rinnova il contratto

Il Siviglia saluta uno degli eroi della Septima. Érik Manuel Lamela, trequartista argentino classe 1992, non rinnoverà infatti il suo contratto con gli andalusi, in scadenza a giugno. Dopo tre stagioni finisce quindi l'avventura del Coco in terra spagnola, culminata con la conquista dell'Europa League di un anno fa.

Lamela era arrivato nel luglio del 2021 dal Tottenham a titolo gratuito. L'esperienza più importante della sua carriera è stata sicuramente quella italiana, con la maglia della Roma: ha vestito la maglia giallorossa dal 2013 al 2021 e fu ceduto agli Spurs per 30 milioni.