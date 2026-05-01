Lamela ha una nuova anca: "Sperando che la protesi sia l'inizio di una vita senza dolore"

Uno dei simboli del Tottenham dei tempi d'oro, nonché ex Roma Erik Lamela ha fornito un aggiornamento sulla sua "nuova anca", dopo essere stato costretto al ritiro a causa di questo problema fisico lo scorso anno. L'esterno d'attacco argentino ha accusato un dolore lancinante per anni, ma è ottimista che quest'ultimo intervento chirurgico possa segnare l'inizio di un nuovo capitolo della sua vita. Il 'Coco' ha condiviso, nel frattempo, alcune foto dall'ospedale. Inclusa un'istantanea di una radiografia e un breve video post-operazione.

"Un po' dolorante ma con la mia nuova anca, sperando che questa protesi sia l'inizio di una vita senza dolore. Un saluto a tutti, grazie a coloro che mi scrivono sempre!", il messaggio trasmesso da Lamela. L'anno scorso aveva parlato apertamente di questo problema in un'intervista: "Mi sono ritirato a causa di un problema fisico che mi tormentava da molto tempo. Volevo finire la mia carriera nel miglior modo possibile, godendomela il più possibile nonostante questo problema, che è stato piuttosto difficile".

"Questo problema era ancora più serio perché soffrivo di usura della cartilagine e osteoartrite avanzata. Questi ultimi anni sono stati molto più gravi nel senso che la mia anca era sempre più colpita e non potevo più allenarmi come prima. Per questo ho dovuto modificare il modo in cui mi allenavo perché se mi fossi allenato durante la settimana, non avrei giocato la partita, poiché la mia anca non riusciva a mantenere certi livelli di prestazione durante la settimana".

Dopo essere esploso da stella al River Plate, si è trasferito alla Roma prima di firmare per il Tottenham con un accordo da 30 milioni di euro. È diventato un beniamino dei tifosi Spurs nel corso di 8 stagioni, con gol favolosi e pure delle rabone. Dopo la Premier League si è unito al Siviglia, chiudendo invece la carriera all'AEK Atene. Mentre oggi lo troviamo membro dello staff tecnico del Siviglia.