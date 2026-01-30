Lamela, futuro da allenatore: l'ex Roma sta studiando per ottenere il diploma UEFA pro

Tra le assenze negli ultimi allenamenti del Siviglia, una in particolare ha attirato l’attenzione, pur non riguardando un giocatore: si tratta di Erik Lamela, ex fantasista argentino e oggi collaboratore di Matías Almeyda, sotto la cui guida si era ritirato la scorsa estate all’AEK Atene.

Il motivo della sua assenza è chiaro e interessante: Lamela si trova a Madrid, a Las Rozas, dove sta seguendo il corso per ottenere il diploma UEFA Pro, il massimo riconoscimento per allenatori in Europa, al quale ambisce. A 33 anni, Lamela aveva deciso di appendere le scarpe al chiodo a causa dei dolori persistenti alle anche e alle caviglie, che lo avevano condizionato negli ultimi anni di carriera. Almeyda lo ha voluto al suo fianco per la conoscenza del club e delle sue dinamiche interne, e oggi Lamela è presenza fissa nelle tribune del Sánchez-Pizjuán, da dove osserva le partite per poi scendere in campo e confrontarsi con lo staff nei momenti di pausa.

Per ora, Lamela impara da Almeyda, ma l’obiettivo è chiaro: intraprendere presto la propria strada da allenatore, con la stessa passione e determinazione che hanno caratterizzato la sua carriera da giocatore.