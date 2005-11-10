Siviglia, Garcia Plaza: "Non hanno chiamato il VAR per non vivere un Clasico a -9..."

Luis García Plaza, tecnico degli andalusi, non le ha mandate a dire dopo il pesante 4-1 subito dal suo Siviglia contro il Real Madrid al Bernabéu. Il tecnico ha attaccato la direzione di gara, contestando la mancata espulsione di Arda Güler al 25' per una sbracciata su Peque, episodio su cui il VAR non è intervenuto. L'allenatore si è spinto oltre, legando la decisione alla corsa titolo contro il Barcellona prima del Clásico: "Forse non lo hanno richiamato dal VAR per evitare che arrivassero al Clásico a 9 punti di distacco".

García Plaza ha espresso profondo rammarico per l'episodio: "Ci hanno privato di un'opportunità enorme. Magari avremmo perso comunque, ma sarebbe stata un'altra partita se avessimo potuto giocare undici contro dieci per 65 minuti sul punteggio di parità". Nonostante l'amarezza, il tecnico sevillista ha riconosciuto con sportività la superiorità dei padroni di casa: "Sull'undici contro undici nulla da dire, il Real Madrid ha meritato di vincere", sottolineando come la qualità dei merengues rimanga indiscutibile anche in inferiorità numerica.