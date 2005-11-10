Siviglia corsaro in terra basca: 2-4 sulla Real Sociedad, in gol anche l'ex Milan Fofana
Paolo Lora Lamia
Il Siviglia batte la Real Sociedad e la raggiunge in classifica. Gli andalusi si impongono in trasferta con il punteggio di 1-3: in rete Correia, Vargas, Fofana e Romero. Di Sucic il momentaneo 1-2 che ha ridato speranze ai baschi, per i quali segna anche Diaz Gandara al 90'. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata.
Il programma della 14ª giornata de LaLiga
Venerdì 20 novembre
Levante - Racing Santander 1-3
Sabato 28 novembre
Betis Siviglia - Rayo Vallecano 0-1
Malaga - Athletic Bilbao 3-4
Elche - Atletico Madrid 2-3
Real Madrid - Alavés 1-2
Domenica 29 novembre
Valencia - Osasuna 1-1
Deportivo A Coruna - Barcellona 1-5
Celta Vigo - Villarreal 1-2
Real Sociedad - Siviglia 2-4
Lunedì 30 novembre
Espanyol - Getafe
La classifica aggiornata de LaLiga
1. Barcellona 39
2. Atlético Madrid 34
3. Real Madrid 33
4. Betis 27
5. Real Sociedad 22
6. Siviglia 22
7. Racing Santander 20
8. Athletic Club 19
9. Alavés 19
10. Villarreal 18
11. Osasuna 16
12. Espanyol 15
13. Deportivo 15
14. Rayo Vallecano 15
15. Celta Vigo 13
16. Valencia 13
17. Levante 12
18. Getafe 12
19. Elche 11
20. Málaga 5