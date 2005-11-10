Il Siviglia batte la Real Sociedad e la raggiunge in classifica. Gli andalusi si impongono in trasferta con il punteggio di 1-3: in rete Correia, Vargas, Fofana e Romero. Di Sucic il momentaneo 1-2 che ha ridato speranze ai baschi, per i quali segna anche Diaz Gandara al 90'. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata.

Il programma della 14ª giornata de LaLiga

Venerdì 20 novembre

Levante - Racing Santander 1-3

Sabato 28 novembre

Betis Siviglia - Rayo Vallecano 0-1

Malaga - Athletic Bilbao 3-4

Elche - Atletico Madrid 2-3

Real Madrid - Alavés 1-2

Domenica 29 novembre

Valencia - Osasuna 1-1

Deportivo A Coruna - Barcellona 1-5

Celta Vigo - Villarreal 1-2

Real Sociedad - Siviglia 2-4

Lunedì 30 novembre

Espanyol - Getafe

La classifica aggiornata de LaLiga

1. Barcellona 39

2. Atlético Madrid 34

3. Real Madrid 33

4. Betis 27

5. Real Sociedad 22

6. Siviglia 22

7. Racing Santander 20

8. Athletic Club 19

9. Alavés 19

10. Villarreal 18

11. Osasuna 16

12. Espanyol 15

13. Deportivo 15

14. Rayo Vallecano 15

15. Celta Vigo 13

16. Valencia 13

17. Levante 12

18. Getafe 12

19. Elche 11

20. Málaga 5