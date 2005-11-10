LaLiga, il Barcellona prova a rispondere al Real Madrid. L'Atletico terrà il loro passo?
Niccolò Righi
Continua oggi la tredicesima giornata de LaLiga. Si parte dal Camp Nou, dove alle 14:00 il Barcellona ospita il Villarreal con l’obiettivo di rispondere al Real Madrid e tornare in vetta alla classifica in solitaria. Alle 16:15 il Racing Santander affronta la Real Sociedad, alle 18:30 invece è il turno di Osasuna-Malaga. Chiude il programma l’Atletico Madrid, impegnato in casa del Getafe, per provare a tenere il passo delle prime due.
Il programma
Venerdì 20 novembre
Athletic Club - Espanyol 0-1
Sabato 21 novembre
Alaves - Deportivo A Coruna 3-1
Rayo Vallecano - Valencia 0-1
Siviglia - Real Betis
Real Madrid - Celta Vigo
Domenica 22 novembre
Barcellona - Villarreal ore 14:00
Racing Santander - Real Sociedad ore 16:15
Osasuna - Malaga ore 18:30
Getafe - Atletico Madrid ore 21:00
Lunedì 23 novembre
Levante - Elche ore 21:00
La classifica
1. Barcellona – 33 punti (12 partite giocate)
2. Real Madrid – 33 punti (13)
3. Atlético Madrid – 28 punti (12)
4. Betis – 27 punti (13)
5. Real Sociedad – 22 punti (12)
6. Siviglia – 19 punti (13)
7. Athletic Club – 16 punti (12)
8. Alavés – 16 punti (13)
9. Villarreal – 15 punti (12)
10. Espanyol – 15 punti (13)
11. Deportivo – 15 punti (13)
12. Racing Santander – 14 punti (12)
13. Celta Vigo – 13 punti (13)
14. Rayo Vallecano – 12 punti (12)
15. Getafe – 12 punti (12)
16. Osasuna – 12 punti (12)
17. Valencia – 12 punti (13)
18. Levante – 11 punti (12)
19. Elche – 10 punti (12)
20. Málaga – 5 punti (12)