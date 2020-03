Spagna, tante ipotesi al vaglio per chiudere la Liga: i calciatori vogliono giocare tutte le giornate

La Federcalcio Spagnola è in contatto costante con i rappresentanti delle Leghe e i giocatori di tutte le categorie per accertarsi del loro stato di salute e per capire le loro intenzioni e le loro idee in merito all'annoso problema della chiusura del campionato. Dalla maggior parte dei colloqui è emersa la voglia di chiudere la stagione disputando tutte le gare restanti. Una volontà ferrea, da mantenere anche a costo di giocare a porte chiuse. Annullare, prendere in considerazione solo il girone d'andata o tutte le giornate disputate fino a questo momento sono scenari che non stanno riscontrando particolare entusiasmo, mentre l'idea dei playoff non è da scartare totalmente. Lo riporta As.