Ufficiale L'Al Ittihad saluta una delle sue stelle: Romarinho non rinnova e va via dopo 6 anni

È stato a lungo la stella della squadra, che ha trascinato per sei stagioni contribuendo anche alle recenti vittorie. Adesso, Romarinho lascia l'Al Ittihad: l'attaccante brasiliano, autore di 8 reti e 5 assist nel 2023/24, ha deciso di non rinnovare il contratto col club saudita.

Arrivato nel 2018 dall'Al-Jazira, società degli Emirati Arabi Uniti, il giocatore classe 1990 ha vestito per 214 volte la maglia dell'Al Ittihad, firmando 95 gol e 30 assist. L'ex calciatore del Corinthians, vincitore di una Copa Libertadores e un Mondiale per Club, dovrebbe tornare in patria. Insieme a lui lascia anche il connazionale Marcelo Grohe, portiere di 37 anni.