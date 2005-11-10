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Stefano Sensi riparte dalla Bulgaria. È un nuovo giocatore del CSKA Sofia

Stefano Sensi riparte dalla Bulgaria. È un nuovo giocatore del CSKA Sofia TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
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Gaetano Mocciaro
Oggi alle 18:14Calcio estero

Nuova avventura per Stefano Sensi che riparte dalla Bulgaria. Il CSKA Sofia ha annunciato il suo acquisto con un comunicato ufficiale. Contratto biennale per il centrocampista che ha scelto la maglia numero 8.

30 anni, Sensi è reduce dall'esperienza a Cipro, all'Anorthosis, dove si è ben disimpegnato segnando 9 reti e servendo 6 assist in 25 partite.

Il CSKA Sofia ha chiuso l'ultimo campionato al quarto posto in classifica e ha vinto la Coppa di Bulgaria, che le ha permesso di iscriversi all'Europa League 2026/27. Già noto l'avversario nel primo turno di qualificazione, ossia gli irlandesi del Derry City. La prima partita ufficiale si giocherà il 9 luglio a Sofia.

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