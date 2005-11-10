Stoccarda-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: David titolarissimo di Simeone
Ivan Cardia
Stoccarda e Atletico Madrid si affrontano con due assetti offensivi: tedeschi schierati con il 4-2-3-1, spagnoli con il 4-4-2. Hoeness punta su Undav davanti, mentre Simeone sceglie la coppia Alvarez-David.
STOCCARDA (4-2-3-1): Seimen; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Promel, Stiller; Leweling, El Khannouss, Fuhrich; Undav.
A disposizione: Bredlow, Funk, Al-Dakhil, Demirovic, Jaquez, Atakan Karazor, Pejcinovic, Assignon, Nartey, Jeltsch, Sauer.
Allenatore: Sebastian Hoeness.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Grimaldo, Hancko, Marc Pubill, Llorente; Alex Baena, Barrios, Hjulmand, Simeone; Alvarez, David.
A disposizione: Musso, Vargas, Mendoza, Cardoso, Kang-in Lee, Sorloth, Lookman, Arnau Ortiz, Le Normand, Lituba, Dani Martinez, Castillo.
Allenatore: Diego Simeone.