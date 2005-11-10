I tre gol avevano illuso, poi David è tornato quello della Juve. Tutto rimandato a giugno

Il futuro di Jonathan David verrà deciso soltanto a fine anno, con l'Atletico Madrid che dovrà decidere se riscattarlo o meno dalla Juventus, ma intanto il canadese si sta vivendo un presente che a un certo punto di questa prima parte di stagione sembrava essersi indirizzato davvero sui giusti binari, visti i gol segnati in rapida successione in gare consecutive, ma ultimamente il giocatore si è fermato e il punto interrogativo sul suo rendimento è tornato a essere più grande di prima.

L'inizio di avventura di Jonathan David all'Atletico Madrid

Fino a questo momento David è stato un rincalzo per Diego Pablo Simeone e probabilmente lo sarà per tutto il resto della stagione, ma non è certo uno che non viene considerato, anzi. Fino a oggi, da quando è arrivato all'Atletico Madrid, l'ex Juventus, che potrebbe anche tornare in bianconero, come detto, al termine di questa annata, ha totalizzato, con i Colchoneros 436 minuti tra Liga e Champions League. Sette le presenze in campionato, con tre gol messi a segno e due assist per i compagni, quattro in Champions, senza mai finire a referto nel tabellino.

Il comunicato della Juventus relativo alla cessione di Jonathan David ai Colchoneros

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Christian David. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in quattro esercizi".