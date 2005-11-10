La Juventus lavora per rinforzare il reparto offensivo in vista del mercato di gennaio e guarda con particolare interesse all'Atletico Madrid. Al centro dei contatti tra i due club ci sarebbe un possibile scambio tra Jonathan David e Alexander Sorloth, operazione che potrebbe soddisfare le esigenze di entrambe le società. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti vorrebbe aggiungere un attaccante alla propria rosa, mentre Diego Simeone sarebbe disposto a rinunciare definitivamente a uno dei due. Una convergenza di interessi che potrebbe favorire la trattativa, anche se restano da superare alcune divergenze sulle valutazioni economiche dei due giocatori.

Sorloth pallino di Spalletti

Il nome di Alexander Sorloth non è nuovo negli ambienti bianconeri. L'attaccante norvegese era già stato accostato alla Juventus durante la scorsa estate, quando avrebbe raggiunto un'intesa di massima con il club e avuto un confronto diretto con Spalletti. La possibilità di trasferirsi a Torino sarebbe ancora gradita al centravanti, che in questa prima parte di stagione non ha trovato la via del gol con la continuità sperata. A favorire un'eventuale partenza potrebbe essere anche la situazione contrattuale: Sorloth è legato all'Atletico fino al giugno 2028, con il club spagnolo intenzionato a evitare il rischio di perderlo a parametro zero in futuro. Discorso differente per Jonathan David, arrivato alla Juventus in prestito dall'Atletico e fin qui mai decisivo. Il canadese avrebbe invece ritrovato continuità e fiducia durante la sua esperienza in Spagna, conquistando la stima di Simeone grazie a tre gol, oltre alle prestazioni e all'atteggiamento mostrati in campo. L'Atletico sarebbe quindi disposto a valutare un'operazione che consenta di trattenere definitivamente l'ex Lille, mentre la Juventus potrebbe sfruttare l'accordo per portare Sorloth a Torino.

C'è il nodo economico

Nonostante la disponibilità dei due club a discutere dell'operazione, l'intesa resta ancora lontana. Il principale ostacolo riguarda infatti le differenti valutazioni dei cartellini. La Juventus vorrebbe impostare uno scambio alla pari oppure ottenere un piccolo conguaglio economico a proprio favore, considerando che David ha cinque anni in meno rispetto a Sorloth e un contratto più lungo, con scadenza nel 2030. L'Atletico Madrid, invece, ritiene necessario un maggiore riconoscimento economico per lasciar partire il centravanti norvegese. La società spagnola punterebbe quindi a ottenere David più un conguaglio in denaro. Le parti continueranno a confrontarsi attraverso i rispettivi intermediari, con l'obiettivo di individuare una soluzione che possa soddisfare entrambe le dirigenze.

Juventus, non solo Sorloth: Scamacca e Balogun le alternative

Il possibile scambio con l'Atletico Madrid rappresenta una delle opportunità valutate dalla Juventus per gennaio, ma non è l'unica soluzione presa in considerazione. La dirigenza bianconera continua infatti a monitorare altri profili offensivi, tra cui Gianluca Scamacca dell'Atalanta e Folarin Balogun del Monaco. L'obiettivo resta quello di mettere a disposizione di Spalletti un nuovo attaccante, aumentando le alternative nel reparto avanzato. Molto dipenderà dall'evoluzione dei contatti con l'Atletico Madrid e dalla possibilità di trovare un punto d'incontro sulle