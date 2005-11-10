Juventus, il piano per liberarsi di David. All'Atletico piace ancora Nico Gonzalez: il punto

Una trama di mercato complessa e mai del tutto dipanata continua a riguardare Torino-Madrid, dove Juventus e Atletico Madrid si preparano a un nuovo tavolo delle trattative dopo i compromessi di fine agosto. Il nodo principale resta il futuro di Jonathan David, approdato in Spagna in prestito gratuito con opzione d'acquisto fissata a 25 milioni di euro pagabili in tre rate: sebbene l'attaccante canadese abbia mostrato sprazzi del suo talento in Liga e Champions League, di recente è scivolato in fondo alle gerarchie di Simeone. Mentre la valutazione bianconera non è cambiata: la convinzione è quella di una separazione.

Il punto

Per il canadese non ci saranno occasioni di redenzione in maglia bianconera, a maggior ragione se dovesse proseguire la gestione di Luciano Spalletti, spingendo la società a cercare una cessione definitiva e remunerativa a prescindere dalle mosse dell'Atletico. Sul fronte opposto s'interseca la parabola di Nico Gonzalez, figura da sempre stimata dal "Cholo" Simeone ma rimasta in bianconero per via di un'offerta estiva dei colchoneros mai ritenuta all'altezza dalla dirigenza della Juve.

Cosa filtra su Nico. E Sorloth...

L'esterno argentino, pur essendosi inserito con grandi risultati negli schemi di Spalletti - infortuni permettendo -, resta un profilo caldissimo nelle idee dell'Atletico in vista della prossima estate, secondo quanto riferito da TuttoSport. In questa fitta rete di contatti tornerà sul tavolo anche il nome di Alexander Sorloth, vecchio pallino della Juventus ancora alla ricerca di un vero nove d'area di rigore: i due club si preparano a un nuovo braccio di ferro, fase inevitabile prima di raggiungere - se possibile - un nuovo compromesso.