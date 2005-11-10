Lo strano caso Calafiori: da quando è all'Arsenal, in Champions gioca pochissimo

Riccardo Calafiori è diventato un perno dell'Arsenal di Mikel Arteta, uno dei giocatori italiani più in forma in questo momento e uno di quelli che militano in un club di livello assoluto. Per questo è normale che il suo rendimento finisca sempre sotto la lente di ingrandimento e quello in Champions League merita un'analisi più dettagliata, soprattutto perché non coincide con quello in Premier League.

I numeri

Tra 5 sfide saltate per infortunio e scelte tecniche, considerando anche le 2 stagioni passate, nelle 31 partite dei Gunners in Europa da quando è in Inghilterra, Calafiori è partito titolare solo in 8 occasioni, entrando 6 volte dalla panchina e rimanendo in campo per un totale di 762 minuti, contribuendo con 1 gol e 2 assist. Il calcolo è facilissimo e porta a una conclusione: l'italiano ha giocato il 27% del tempo a disposizione ed è stato coinvolto in 14 incontri. Troppo poco per chi ambisce a essere un top player.

Arteta ha alternative

Calafiori può giocare da difensore centrale, ma può fare anche il terzino sinistro, quindi la sua duttilità dovrebbe aiutarlo a trovare più spazio. Il problema è che l'allenatore spagnolo non ha problemi in nessuno dei due ruoli e può sostituirlo più che degnamente, come testimonia il ruolino di marcia dell'Arsenal in Champions.