Ten Hag svela: "Ho provato a prendere Garnacho ai tempi del Bayer Leverkusen"

Intervistato da The Athletic, l'ex tecnico del Bayer Leverkusen (ed ex Man' United) Erik Ten Hat ha svelato un retroscena di mercato dicendo di aver tentato, quando allenava il club tedesco, di prendere Garnacho: "Gli dissi: 'Vieni al Leverkusen'. Ma per fortuna non l'ha fatto. Voleva restare in Inghilterra. Lo capisco: è il campionato migliore, quindi ha rifiutato. È un ragazzo con una forte personalità, bisogna saperlo gestire, ma tra noi c'era un legame solido.

Ovviamente dipende anche da lui, ma ha bisogno di un allenatore, un tecnico particolare, che sappia dargli fiducia e affetto. Ne ha assolutamente bisogno. È un giocatore straordinario: la sua dote speciale è la capacità di correre per tutta la partita, mantenendo un'intensità elevata e una grande velocità, avanti e indietro per il campo.

A volte però non è concentrato sulla fase difensiva. Bisogna lavorare sulla sua mentalità, assicurandosi che resti focalizzato e disciplinato, svolgendo il proprio compito in ogni fase di transizione. Ne è capace, e in attacco è in grado di fare cose incredibili: dribbling, conclusioni, passaggi decisivi... anche se, a volte, è un po' egoista".