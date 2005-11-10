Tan Hag duro con Cristiano Ronaldo: "Dalla Juventus in poi la sua carriera è finita"

Nonostante abbia conquistato il B.O.A.T. (Best Ballon d'Or of All Time), riconoscimento di France Football che elegge il miglior Pallone d’Oro della storia grazie all’edizione 2008 (battendo il rivale di sempre Lionel Messi), Cristiano Ronaldo continua a generare critiche e discussioni. L’ultima, in ordine di tempo, l’ha lanciata il tecnico olandese Erik ten Hag ai microfoni di ESPN.

La critica di Ten Hag a Cristiano Ronaldo

L’ex allenatore di Ajax e Manchester United, ospite in studio, ha infatti usato toni duri nei confronti dell’attaccante lusitano pur riconoscendogli un posto nella storia del calcio: “Cristiano Ronaldoappartiene all'élite mondiale, ma la realtà è che negli ultimi sette-otto anni non è riuscito a esprimere il suo potenziale. - sono le parole dell’olandese - Dalla Juventus in poi, era semplicemente finita. Quando il Real l'ha lasciato andare era in fase calante".

I numeri di Ronaldo dopo l’addio al Real Madrid

Dall’addio al Real Madrid nel 2018 l’attaccante portoghese ha vestito le maglie di Juventus, Manchester United (un ritorno) e Al-Nassr dove ha portato il conteggio dei suoi gol in carriera a quota 985 e avvicinando quella quota mille che è un suo obiettivo dichiarato nonostante l’età non più verdissima. Con i bianconeri, con cui ha vinto due campionato, una Coppa Italia e due supercoppe italiane, il classe ‘85 ha messo a segno 101 reti in 134 presenze, mentre peggio è andato nel ritorno allo United che l’aveva lanciato nel grande calcio: 27 reti in 54 presenze totali. All’Al-Nassr, in un campionato meno competitivo rispetto a quelli europei, Ronaldo è tornato la macchina da gol che tutti hanno ammirato con 132 realizzazioni in 154 presenze.