Il Manchester United può retrocedere? Ten Hag senza pietà: "È certamente possibile"

Non smette di "sputare" veleno contro il Manchester United Erik ten Hag. L'ex allenatore dei Red Devils ha rilasciato un'intervista a ESPN dichiarando che una retrocessione del club inglese dalla Premier League in questa stagione è "certamente possibile", dopo che la sua ex squadra è scivolata al 17° posto in classifica questo weekend.

L'ultima volta

Soltanto la differenza reti tiene lo United al di fuori della zona retrocessione dopo aver subìto una sconfitta per 2-0 contro il Chelsea a Stamford Bridge sabato, in un risultato che ha fatto aumentare ulteriormente la pressione sul capo allenatore Michael Carrick. Lo United non retrocede in Championship dal 1974 , sicuramente c'è ancora tempo per aggiustare la situazione in questa stagione, ma al momento niente gira per il verso giusto e Aston Villa e Liverpool sono le prossime due partite di campionato da giocare.

Qual buon vento

Ten Hag è stato alla guida di Old Trafford dall'aprile 2022 al novembre 2024. Dopo aver concluso al terzo posto la sua prima stagione da manager, lo United è sceso all'ottavo posto nel 2023-24 e il tecnico olandese è resistito solo fino al novembre della stagione successiva, venendo esonerato con il club al 14° posto. Seppur avendo vinto Carabao Cup e FA Cup prima. "In Premier League è certamente possibile (la retrocessione), perché tutte le squadre sono semplicemente forti. Hanno tutte rose competitive, ottimi allenatori. E se finisci una volta dalla parte sbagliata e entri davvero in quel circolo vizioso... sì, allora può diventare molto, molto difficile".

Ricordi nitidi

Saranno passati anche due anni dal suo addio, ma Ten Hag ha riservato anche pensieri profondi nei confronti del club di Old Trafford, ancora rammaricato per l'esonero: "Penso che abbiamo fatto piuttosto bene con lo United. Penso che abbiamo fatto più che bene. Non avremmo potuto fare di meglio. Prima del nostro arrivo, sei anni senza vincere un trofeo. Guardate dove sono adesso. Siamo stati a Wembley sei volte, abbiamo disputato due finali di FA Cup. Abbiamo vinto 2 trofei, siamo arrivati terzi. E sì, abbiamo semplicemente fatto piuttosto bene. E a tratti abbiamo anche espresso un bel calcio. Abbiamo anche attraversato un momento difficile... Ma la Premier League è così forte che quando incappi in un periodo complicato, sì, allora hai davvero un problema".