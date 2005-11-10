Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Il Manchester United può retrocedere? Ten Hag senza pietà: "È certamente possibile"

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 00:04Calcio estero
02.11.2026 00:04Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Non smette di "sputare" veleno contro il Manchester United Erik ten Hag. L'ex allenatore dei Red Devils ha rilasciato un'intervista a ESPN dichiarando che una retrocessione del club inglese dalla Premier League in questa stagione è "certamente possibile", dopo che la sua ex squadra è scivolata al 17° posto in classifica questo weekend.

L'ultima volta

Soltanto la differenza reti tiene lo United al di fuori della zona retrocessione dopo aver subìto una sconfitta per 2-0 contro il Chelsea a Stamford Bridge sabato, in un risultato che ha fatto aumentare ulteriormente la pressione sul capo allenatore Michael Carrick. Lo United non retrocede in Championship dal 1974 , sicuramente c'è ancora tempo per aggiustare la situazione in questa stagione, ma al momento niente gira per il verso giusto e Aston Villa e Liverpool sono le prossime due partite di campionato da giocare.

Qual buon vento

Ten Hag è stato alla guida di Old Trafford dall'aprile 2022 al novembre 2024. Dopo aver concluso al terzo posto la sua prima stagione da manager, lo United è sceso all'ottavo posto nel 2023-24 e il tecnico olandese è resistito solo fino al novembre della stagione successiva, venendo esonerato con il club al 14° posto. Seppur avendo vinto Carabao Cup e FA Cup prima. "In Premier League è certamente possibile (la retrocessione), perché tutte le squadre sono semplicemente forti. Hanno tutte rose competitive, ottimi allenatori. E se finisci una volta dalla parte sbagliata e entri davvero in quel circolo vizioso... sì, allora può diventare molto, molto difficile".

Ricordi nitidi

Saranno passati anche due anni dal suo addio, ma Ten Hag ha riservato anche pensieri profondi nei confronti del club di Old Trafford, ancora rammaricato per l'esonero: "Penso che abbiamo fatto piuttosto bene con lo United. Penso che abbiamo fatto più che bene. Non avremmo potuto fare di meglio. Prima del nostro arrivo, sei anni senza vincere un trofeo. Guardate dove sono adesso. Siamo stati a Wembley sei volte, abbiamo disputato due finali di FA Cup. Abbiamo vinto 2 trofei, siamo arrivati terzi. E sì, abbiamo semplicemente fatto piuttosto bene. E a tratti abbiamo anche espresso un bel calcio. Abbiamo anche attraversato un momento difficile... Ma la Premier League è così forte che quando incappi in un periodo complicato, sì, allora hai davvero un problema".

Articoli correlati

Immagine news 1
Ten Hag svela: "Ho provato a prendere Garnacho ai tempi del Bayer Leverkusen"
Immagine news 2
McTominay al Napoli, ma Ten Hag si era opposto: "Momento imbarazzante allo United"
Immagine news 3
L'ex United Fred non si contiene e attacca Ten Hag: "Era un pezzo di merda, litigava con tutti"

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
00:11 Calcio esteroTMW
TMWMeglio di Gundogan e Ozil: Havertz è il miglior marcatore tedesco di sempre in Premier League
Immagine news 2
00:04 Calcio estero
Il Manchester United può retrocedere? Ten Hag senza pietà: "È certamente possibile"
Ieri
Immagine news 3
23:40 Calcio esteroUfficiale
UfficialeIl danno è fatto: risolto il contratto di Rui Borges, lo Sporting Lisbona aspetta Fonseca
Immagine news 4
23:12 Calcio estero
LaLiga, l'Athletic si prende il derby: gol dell'altro Williams e 2-1 alla Real Sociedad
Immagine news 5
22:45 Calcio estero
Ligue 1, il Marsiglia batte anche il Tolosa: che balzo in classifica, a -2 dal Lione di Fonseca
Immagine news 6
22:33 Calcio estero
"Mi piace stare al Lione. Sporting? È una possibilità": Fonseca, cuore diviso a metà sul futuro
Immagine news 7
22:16 Calcio estero
Isak trattenuto, rigore negato al Liverpool. Van Dijk esplode: "Ci sono 50 telecamere"
Immagine news 8
21:56 Calcio estero
Il Real fa 6 su 6, Mourinho: "Quello di Tchouameni non è mai rigore. Bravissimo l'arbitro"
Immagine editoriale di Luca Calamai
Chivu cosa hai combinato? Un derby senza la vera Inter. E se Cardinale avesse ragione? Ci sono tracce di scudetto in questo Milan. Gasp ha costruito una macchina da gol.. Palladino l'incompreso
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve-Napoli, Fiorentina, derby e Lazio. Pioli parla a 360 gradi: "Mi manca la panchina"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 10ª giornata di campionato
Immagine top news n.2 Napoli, Landucci: "C'è poco da parlare, la Juve ha fatto meglio di noi. Zitti e lavorare"
Immagine top news n.3 Juventus-Napoli 2-0, le pagelle: Alajbegovic spacca la partita. Lucca non sfrutta la chance
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus stacca il Napoli, Spalletti a -6 dalla Champions
Immagine top news n.5 Il rilancio del Genoa passa anche da un 35enne che consegnava frigoriferi e lavatrici
Immagine top news n.6 Napoli, Hojlund e Milinkovic-Savic neanche in panchina con la Juve: ecco perché
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti: "Ognuno può dire ciò che vuole, a me dà fastidio solo non vincere"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
Immagine news podcast n.2 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.3 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Serie A
Immagine box news Serie A Napoli, Meret: "Momento difficile, stiamo faticando a trovare continuità. Le motivazioni non c'entrano"
Immagine box news Serie A Juve-Napoli, Fiorentina, derby e Lazio. Pioli parla a 360 gradi: "Mi manca la panchina"
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti: "Oggi abbiamo vinto con enormi difficoltà perché siamo in 13"
Immagine box news Serie A Lecce, Di Francesco: "15 giorni fa sembravamo fenomeni. Qualcuno faceva discorsi del cavolo"
Immagine box news Serie A Juventus, Alajbegovic: "Contento per il gol. Spalletti? Mi aiuta sempre a migliorare"
Immagine box news Serie A Juventus-Napoli, Marelli: "Giusti i due gialli a Marianucci, Lucumì graziato da un rosso"
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi: "C'è chi spera nelle nostre difficoltà, noi rispondiamo con i fatti"
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo: "Ottimo primo tempo, ma bisogna fare i complimenti al Palermo"
Immagine box news Serie B Paura a Palermo: aggressione in piazza Croci ai tifosi del Vicenza: due feriti
Immagine box news Serie B Vavassori spacca il Vicenza, 3-1 del Palermo: Inzaghi sempre in vetta, a +6 dal Modena
Immagine box news Serie B Palermo-Vicenza 3-1, le pagelle: Vavassori ancora decisivo, Brighenti non molla mai
Immagine box news Serie B Juve Stabia, De Giorgio: "Risultato giusto, il nostro obiettivo è la salvezza"
Serie C
Immagine box news Serie C Ostiamare, mal di vittorie: a secco da oltre un mese. D'Antoni: "Ingenui sul gol preso dal Livorno"
Immagine box news Serie C Il Livorno torna a vincere, ma Lucarelli: "Se si pensa di andare in B sono un freno a mano"
Immagine box news Serie C Cade ancora l'Ostiamare, Potenza forza 4: Serie C, i finali delle gare delle 17.30
Immagine box news Serie C Serie C, Spezia-Atalanta U23 2-1: gli aquilotti non conoscono ostacoli, Dea battuta
Immagine box news Serie C Serie C, i finali delle partite delle 14.30: derby al Cittadella, finale da urlo a Salerno
Immagine box news Serie C Dolomiti Bellunesi, Vinicio Espinal in tribuna con il Lecco: a breve l'accordo col nuovo mister
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Roma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como Women-Milan 1-0: sassata di Bernardi, Tramezzani sale al 4° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Roma-Napoli 2-1: controsorpasso giallorosso ai danni dell'Inter
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Inter-Lazio 3-0: Bugeja scatenata, le nerazzurre vanno in testa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, domenica di big match: Inter-Lazio e Roma-Napoli, il Milan sfida il Como
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Sassuolo e Parma non si fanno male: finisce 0-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Ternana-Como 1907 1-1: Bonfantini illude, Strode risponde nella ripresa
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
2 novembre 2006, il gol di Marco Amelia in Coppa UEFA. Pareggio a Belgrado con il Livorno
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano