McTominay al Napoli, ma Ten Hag si era opposto: "Momento imbarazzante allo United"

La verità viene sempre a galla, presto o tardi. È il caso dell'incredibile affare che il Napoli fece nel 2024 quando comprò Scott McTominay dal Manchester United e alla prima stagione da giocatore azzurro andò addirittura in doppia cifra (13 gol) per centri realizzati tra Serie A e Coppa Italia. In cambio di 30 milioni di euro, il club partenopeo si è assicurato un centrocampista inamovibile e oggi perno centrale del progetto.

Il retroscena

Ma Erik ten Hag, ex allenatore del Manchester United, ha rivelato un clamoroso retroscena in merito all'addio del centrocampista scozzese in un'intervista a The Athletic: il tecnico olandese infatti non avrebbe mai voluto privarsi di McTominay, tra l'altro nato e cresciuto come prodotto dell'Academy dei Red Devils. Ma qualcun altro scelse per lui: "Avevamo deciso insieme al club di non vendere Scott McTominay. C'era stato un meeting ad Ibiza e la decisione da parte mia era chiara: non si vende Scott, è un tifoso dello United. Non si tocca".

Com'è finita

Poi qualcosa è cambiato e la posizione netta di Ten Hag non è stata rispettata. "Dopo poche settimane, la dirigenza lo ha ceduto al Napoli… per me è stato un momento deludente e imbarazzante", ha concluso l'ex tecnico dei Red Devils. Un'autentica beffa per il Manchester United che ha assistito nelle ultime due stagioni ad una vera e propria esplosione da parte di McTominay.