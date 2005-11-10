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Tottenham, primo colpo per De Zerbi: il pupillo van Hecke rafforza la difesa

Tottenham, primo colpo per De Zerbi: il pupillo van Hecke rafforza la difesa TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 22:23Calcio estero

Il Tottenham ha ufficializzato l'acquisto del difensore olandese Jan Paul van Hecke dal Brighton. Il centrale ha espresso subito il suo orgoglio: "È un grande onore diventare un giocatore degli Spurs, un sogno che si avvera. Ho già un forte legame con l'allenatore e Micky van de Ven mi ha parlato benissimo del club. Non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi indossando questa maglia".

Il direttore sportivo Johan Lange ha elogiato le qualità del nuovo innesto: "Jan Paul è un difensore eccezionale, che seguiamo da anni. Oltre alle doti tecniche e all'istinto difensivo, possiede la maturità e la professionalità che cerchiamo. Si adatta perfettamente al nostro profilo sia per dare un contributo immediato sia per la nostra visione a lungo termine".

Entusiasta anche il tecnico Roberto De Zerbi, che ritrova il giocatore dopo l'esperienza comune ai Seagulls: "Lo conosco benissimo. È un difensore centrale forte, intelligente, coraggioso nel possesso palla e di grande personalità; qualità fondamentali per il mio gioco. Ha una grande fame di migliorare ogni giorno".

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