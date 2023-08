Dopo essersi assicurato il talento Alex Scott, il Bournemouth ha annunciato un nuovo importante rinforzo: dal Norwich arriva infatti il terzino destro Max Aarons. Il calciatore inglese, classe 2000, è costato otto milioni di euro e ha firmato un contratto a lungo termine (la durata non è stata specificata nel comunicato ufficiale).

Our second signing of the day 💪💪

We're delighted to welcome defender @maxaarons2 to #afcb 📝

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 10, 2023