Ufficiale Ludovit Reis lascia la Germania: vola in Belgio, si lega al Club Brugge fino al 2029

vedi letture

Ludovit Reis cambia ancora. Il centrocampista centrale classe 2000, in forza all'Amburgo dal 2021 dopo essere stato ceduto dal Barcellona per circa 2 milioni di euro, ha scelto di prendere un'altra strada e dare una sterzata alla carriera. Per questo l'olandese ha accettato la corte del Club Brugge e ha deciso di firmare un contratto quadriennale, fino al 2029, diventandone così un nuovo giocatore.

Cresciuto nelle giovanili del Groningen e "maturato" in Eredivisie, la seconda squadra del Barcellona tentò l'investimento nel 2019 e lo girò in prestito al Osnabrück, prima di optare per la cessione nel club tedesco di seconda divisione. Ora però Ludovit Reis ripartirà in Belgio, nella Jupiler Pro League.

Comunicato ufficiale

"Secondo acquisto in entrata di questo mercato. Il centrocampista Ludovit Reis ha firmato un contratto fino al 2029 con il Club Brugge. Reis (25 anni) arriva dall’Hamburger SV. Il giovane nazionale olandese ha giocato per il club tedesco dal 2021. Nella scorsa stagione ha impressionato all’HSV, portando i “Rothosen” di nuovo in Bundesliga da capitano. Il centrocampista polivalente ha disputato 129 partite con l’HSV, risultando decisivo in 33 occasioni. Ludovit ha firmato un contratto fino al 2029 con il Club Brugge e si unirà domani agli allenamenti", la chiosa dell'annuncio del club belga.