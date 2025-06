Ufficiale Dinamo Zagabria, Valincic altro acquisto: "Non ho esitato, ho sempre voluto tornare"

Cresciuto tra le giovanili del Rijeka e l'Academy della Dinamo, ha vissuto due anni all'Istra per poi fare ritorno dai Modri. Infatti Moris Valincic, terzino destro croato e classe 2002, è stato annunciato tramite comunicato ufficiale come nuovo giocatore del club di Zagabria: ha firmato un contratto di più anni - non specificati - con i Purgeri, che lotteranno certamente per tornare alla conquista del campionato croato e per tornare in Champions League.

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Dinamo Zagabria, Moris Valincic ha dichiarato: "Ho atteso tanto questo giorno. Non appena ho sentito dell’interesse della Dinamo, non ho esitato. Credevo che il mio impegno e il mio duro lavoro avrebbero dato i loro frutti. Fin da quando ero nell’accademia, ho sempre desiderato tornare a Maksimir e giocare per la prima squadra", ha ammesso.

E ha concluso: "Sono grato al club per la fiducia e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e a giocare. Sono consapevole del peso di questa maglia e della responsabilità che comporta essere un giocatore di questo club, e lo dimostrerò in campo. Si sta creando una nuova Dinamo, ma tutti abbiamo lo stesso obiettivo: vincere il titolo di campioni!", le parole di Valincic in seguito alla firma sul contratto.