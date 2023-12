ufficiale Betis Siviglia, c'è il rinnovo di Isco. L'ex Real Madrid firma fino al 2027

vedi letture

Rinnovo in casa Betis. In queste ore, il club andaluso ha infatti ufficializzato il prolungamento di contratto con Isco. Arrivato l’estate scorsa e diventato presto uno dei pilastri con un gol in 19 gare l’anno scorso e quest’anno con 3 reti in 23 presenze, il 31enne attaccante ex Real Madrid ha firmato con il club biancoverde fino al giugno 2027. A darne l'annuncio è infatti la stessa società con un video pubblicato sui propri canali social.