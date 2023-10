Attraverso i propri canali ufficiali, i Los Angeles Galaxy hanno annunciato che non rinnoveranno il contratto di Douglas Costa: l'ex giocatore di Juventus e Bayern Monaco, 33 anni, chiude quindi la sua avventura americana con un bottino di tre reti e sette assist in 19 partite di campionato. Per il brasiliano potrebbero aprirsi le porte della Saudi Pro League.

