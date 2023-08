ufficiale Illarramendi trova squadra e si trasferisce negli Stati Uniti

vedi letture

Asier Illarramendi trova una nuova squadra. Il centrocampista basco era svincolato dopo aver terminato il suo contratto con la Real Sociedad e da oggi è un nuovo giocatore del Dallas, in MLS. Accordo per la restante parte della stagione 2023 con opzione di rinnovo per il 2024.

"Asier è un centrocampista di alta qualità che vanta più di un decennio di esperienza nella Liga, inclusi tre anni durante una corsa straordinaria al Real Madrid", ha dichiarato il direttore tecnico del club, Andre Zanotta.

33 anni, Illarramendi ha speso fin qui tutta la sua carriera in Spagna, quasi sempre con la maglia della Real Sociedad. Fa eccezione la parentesi di due anni, dal 2013 al 2015, con la maglia del Real Madrid. I blancos lo acquistarono per 32 milioni di euro, salvo poi cederlo nuovamente per una cifra dimezzata.