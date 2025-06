Ufficiale Arzignano Valchiampo, è addio con Menabò: l'attaccante saluta dopo un anno e mezzo

Dopo un anno e mezzo con la maglia dell’Arzignano Valchiampo, con cui ha messo a segno una rete in 23 presenze fra Serie C e Coppa Italia Serie C, per l’attaccante classe ‘98 Menabò è arrivato l’addio al club gialloceleste. Il club infatti ha deciso di non far valere l’opzione per il rinnovo di un altro anno comunicando la separazione con il calciatore. Questa la nota della società:

"L’FC Arzignano Valchiampo saluta ufficialmente l’attaccante Simone Menabò.

A lui vanno i nostri ringraziamenti per aver vestito da febbraio 2024 la maglia numero 9 Gialloceleste, in campo e nella comunicazione, e i nostri migliori Auguri per il suo futuro".