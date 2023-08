ufficiale James McArthur si ritira. Si era svincolato dal Crystal Palace

vedi letture

Il calcio britannico perde uno dei suoi protagonisti. James McArthur, centrocampista scozzese classe 1987, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo dopo diciotto anni di carriera tra i professionisti. L'ex giocatore del Wigan si era svincolato dal Crystal Palace dopo nove stagioni e ha meditato a lungo su questa decisione, comunicata in un post sul profilo Twitter.

"Dopo 18 anni di calcio professionistico, il gioco che amo, oggi annuncio il mio ritiro", si legge nella lettera rivolta ai tifosi. "Dopo aver giocato in tre splendidi club, Hamilton, Wigan e Crystal Palace, e aver rappresentato la mia nazionale (32 presenze e 4 reti, ndr), posso guardare agli ultimi 18 anni con immenso orgoglio.

Non posso che ringraziare tutti i giocatori, i manager, gli allenatori, i membri dello staff e i tifosi che mi hanno supportato e sono stati una parte significativa di questo viaggio. Un giorno che non volevo arrivasse mai, ma questa è la decisione migliore per me e la mia famiglia. Non sono sicuro di cosa mi riserverà il futuro, ma adesso guardo avanti verso un nuovo capitolo della mia vita".