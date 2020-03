Attraverso i propri canali, il Montreal Impact ha annunciato l'acquisto di Victor Wanyama, centrocampista kenyota proveniente dal Tottenham. Arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto triennale.

— Impact de Montréal (@impactmontreal) March 3, 2020