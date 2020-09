ufficiale Nizza, il terzino Burner passa al Nimes. Ha firmato un triennale

vedi letture

Cambio di casacca, ma sempre in una squadra di Ligue 1, per Patrick Burner. Il terzino franco-martinicano classe '96, infatti, ha lasciato a titolo definitivo il Nizza per accasarsi al Nimes, club con cui ha firmato un contratto che scade il 30 giugno del 2023, e che si ritiene abbia speso 1,5 milioni di euro circa per assicurarselo.