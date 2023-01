ufficiale Ocampos torna al Siviglia. Interrotto il prestito dell'argentino all'Ajax

La sua esperienza in Olanda non è stata proprio indimenticabile ed è durata pochi mesi. Lucas Ocampos torna al Siviglia: il club andaluso ha annunciato l'interruzione del prestito dell'ex giocatore di Milan e Genoa, che lascia così l'Ajax senza aver lasciato il segno e si mette a disposizione di Sampaoli per il finale di stagione.