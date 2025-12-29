Ricordate Lucas Ocampos? L'ex Milan soffre una paralisi facciale per causa virale

A un paio di settimane dall’inizio del Torneo Clausura 2026 della Liga MX, il Monterrey ha reso nota una notizia preoccupante riguardo allo stato di salute di uno dei suoi giocatori. Si tratta dell'esterno d'attacco argentino Lucas Ocampos, nonché ex Milan, che ha sofferto di una paralisi facciale ed è attualmente sotto osservazione medica.

"Il Club de Futbol Monterrey informa che il giocatore Lucas Ocampos ha presentato una paralisi facciale dell’emivolto sinistro di probabile eziologia virale. Ocampos è stato valutato da uno specialista per definire il comportamento terapeutico. Il giocatore resterà a riposo per 7 giorni e verrà valutata la sua evoluzione clinica per determinare il suo reintegro nei lavori di gruppo della preparazione precampionato”, si legge nel breve comunicato dei Rayados. Dunque una problematica di natura neurologica che ha intaccato la metà sinistra del volto del giocatore di 31 anni.

Ocampos, secondo quanto riportato dal quotidiano Olé, aveva subito un infortunio mentre cercava di aiutare sua figlia dopo un incidente durante una lezione di equitazione, quando ha perso il controllo del monopattino ed è caduto violentemente sull'asfalto. A seguito dell'urto, ha riportato una frattura al polso e un trauma facciale, che ha comportato un lungo periodo di inattività. I Rayados debutteranno nel torneo il prossimo 10 gennaio in casa contro il bicampione in carica del calcio messicano, il Toluca, senza Sergio Ramos in campo. E senza l'ex Milan.