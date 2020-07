ufficiale Okazaki ha rinnovato con l'Huesca e si giocherà la Liga insieme ai compagni

Shinji Okazaki ha rinnovato con l'Huesca fino al 30 giugno 2021. L'attaccante giapponese, arrivato in Spagna lo scorso anno, disputerà quindi la Liga conquistata sul campo in questa stagione insieme ai propri compagni. Per lui, nel 2019-2020, si contano infatti 38 partite e 12 reti in Segunda División spagnola.

Questo l'annuncio ufficiale del nuovo accordo del classe '86 con gli Oscenses: