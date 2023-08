ufficiale Rennes, il gioiellino Doué rinnova fino al 2025

Conferma importante per il Rennes. Attraverso i propri canali ufficiali, il club bretone ha annunciato il rinnovo di Désiré Doué: il talentuoso trequartista franco-ivoriano, classe 2005, ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2025.

Arrivato a Rennes all'età di cinque anni e mezzo, Désiré ha già disputato 34 partite in prima squadra, con cui ha esordito esattamente un anno fa, il 7 agosto 2022 affrontando il Lorient. Il numero 33 si è subito messo in luce segnando due gol nei derby contro Brest e Nantes alla quinta e alla decima giornata. Ha totalizzato 1.403 minuti di gioco in tutte le competizioni (7 presenze in Europa League), mettendo a referto 4 gol e 1 assist.

Le parole di Doué

"Sono molto felice di continuare con il mio club di formazione. Lo Stade Rennais mi ha mostrato la sua fiducia durante tutta la mia prima stagione da professionista. Ho avvertito la fiducia dell'allenatore e dello staff e ho giocato molte partite Spero che la prossima stagione sia ancora migliore. Mi trovo molto bene in questa squadra, c'è davvero una buona intesa con tutto il gruppo. Abbiamo chiuso la preparazione con una sconfitta ma, nel complesso, siamo riusciti a vedere buoni progressi. Siamo pronti per cominciare bene il campionato, c'è una mentalità competitiva. Non vedo l'ora di tornare al Roazhon Park, di fare una grande stagione con la squadra e di fare meglio della scorsa stagione. Penso che possiamo riuscirci".