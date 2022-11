ufficiale Rennes, blindato il talento della trequarti Doue

vedi letture

Il Rennes rende noto il rinnovo di Desiré Doué fino al 2025. Soli 17 anni, il trequartista dei bretoni è già stabile in prima squadra e ha fin qui raccolto 11 presenze in Ligue 1, segnando 2 reti più 4 presenze e un gol in Europa League.