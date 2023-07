ufficiale Samuele Longo riparte dalla Grecia. L'ex Inter ha firmato col PAS Lamia

Samuele Longo riparte dalla Grecia. L'attaccante classe 1992 crecsiuto nell'Inter, reduce da un'esperienza al Dordrecht nei Paesi Bassi, ha firmato infatti col PAS Lamia nel massimo campionato greco.

Il comunicato ufficiale

"Il PAE PAS Lamia 1964 annuncia l'ingaggio dell'attaccante Samuele Longo, 31 anni (12-01-1992), che fino a poco tempo fa militava nel Dordrecht, nella seconda divisione olandese, con 37 presenze e un totale di 12 gol e 3 assist. L'attaccante italiano, di grande esperienza, vanta prestazioni di altissimo livello in Italia e in Spagna, avendo giocato nelle squadre giovanili di Treviso, Piacenza, Genoa Inter, Espanyol, Verona, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife, Uesca, Cremonese, Deportivo La Coruna, Venezia, Vicenza e Montaña, Longo ha giocato anche in tutte le nazionali minori italiane, avendo vestito anche la maglia della nazionale U21 per 17 volte, segnando 4 gol. La famiglia Lamia gli dà il benvenuto e gli augura un anno pieno di salute e di successi!", si legge sul sito ufficiale del club biancazzurro.