ufficiale Serrano lascia di nuovo l'Atletico Madrid, rientrato dal Mirandes c'è l'Ibiza

vedi letture

Javier Serrano Martinez, meglio noto come Javi Serrano, lascia a titolo temporaneo l'Atletico Madrid, in cui è registrato con la squadra B. Il centrocampista classe 2000 è stato richiamato in anticipo dal Mirandes e girato all'Ibiza.